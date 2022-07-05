NASA потеряло связь с летящим к Луне спутником CAPSTONE

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - NASA сообщило, что прервалась связь со спутником CAPSTONE, который направляется к Луне для проверки технологий перспективной американской обитаемой окололунной станции Gateway.

"После успешного отделения и начала ввода в эксплуатацию космического аппарата 4 июля у эксперимента по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования (CAPSTONE) возникли проблемы со связью с Сетью дальней космической связи", - говорится в блоге агентства.

Специалисты выясняют причину неполадок и пытаются восстановить связь. По данным NASA, у них есть хорошие данные о траектории полета аппарата, полученные за время одного полноценного и одного частичного пролета спутника в зоне работы антенн комплексов дальней космической связи. У спутника достаточно топлива, чтобы отложить первый маневр по корректировке траектории после отделения от спутниковой платформы Photon на несколько дней, если это потребуется.

Спутник CAPSTONE запустили со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени (в 12:55 по Москве) с помощью ракеты-носителя Electron.

По плану NASA, кубосат CAPSTONE массой 25 кг через три месяца после старта в результате серии манёвров по корректировке траектории полёта должен выйти на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Главная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway. В ходе полугодовой окололунной миссии будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите должно начаться не ранее ноября 2024 года. Станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.