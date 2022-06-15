Шольц отказался от национализации Gazprom Germania, чтобы избежать сложностей с импортом газа РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в своё время отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania Gmbh, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"По словам осведомленных источников, министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, чтобы способствовать перезапуску ее работы, но его предложение было отклонено Шольцем", - говорится в сообщении.

"Шольц был обеспокоен тем, что подобный шаг может (...) привести к эскалации противостояния в том, что касается импорта российского газа", - отмечает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с темой.

Во вторник вечером сообщалось, что правительство Германии приняло решение продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

В начале апреля 2022 года минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.