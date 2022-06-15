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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Что случилось этой ночью: среда, 15 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Блинкен сказал, что США продолжат помогать Тайваню в области "самообороны". Он отметил, что США "привержены политике "одного Китая", но также стремятся к "выполнению обязательств в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем"

- Посол РФ в США выразил обеспокоенность из-за заявлений Пентагона о поставках РСЗО Украине. Он подчеркнул, что они демонстрируют намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию и вызывают крайнюю обеспокоенность

- Шольц отказался от национализации Gazprom Germania, чтобы избежать сложностей с импортом газа РФ. Об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

- Блинкен заявил, что США работают "круглосуточно" над помощью Украине. При этом он отметил, что будущее Украины зависит от самих украинцев.

- Премьер Италии считает, что средиземноморский газ может снизить зависимость ЕС от РФ. Марио Драги заявил об этом на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Нафтали Беннетом.

- Путин 17 июня даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. На площадке ПМЭФ он также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу

- Определились все участники ЧМ-2022 по футболу. Сборная Коста-Рики по футболу завоевала последнюю вакантную путевку на чемпионат мира.

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