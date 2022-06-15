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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Блинкен сказал, что США продолжат помогать Тайваню в области "самообороны"

Блинкен сказал, что США продолжат помогать Тайваню в области "самообороны"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты для сохранения статус-кво Тайваня продолжат оказание ему помощи, направленной на укрепление самообороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы ясно дали понять, что наша приверженность оказанию помощи Тайваню в самообороне продолжается и будет продолжаться", - сказало он в интервью телеканалу РВS в ответ на вопрос ведущего о том, "встанут ли США в военном отношении на защиту Тайваня если Китай нападет на него".

Блинкен отметил, что США "привержены политике "одного Китая". В то же время, по его словам, США "привержены выполнению обязательств в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем", Вашингтон должен быть уверенными в том, что "у Тайваня есть средства для эффективной защиты и, в конечном счете, для сдерживания любой агрессии".

Госсекретарь заявил: "То, что мы делаем, - это пытаемся сформировать такую среду для их (Пекина - ИФ) действий, которая может влиять на их решения".

Он добавил, что в тайваньском вопросе "существует статус-кво, и мы полны решимости следить за тем, чтобы никто в одностороннем порядке не пытался изменить его".

Блинкен сказал, что "за последние 10 лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно внутри страны и более агрессивно за рубежом, включая действия, предпринятые им в отношении Тайваня, которые потенциально опасны и дестабилизируют ситуацию".

Энтони Блинкен
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