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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Воздушное пространство Швейцарии закрыли из-за сбоя в аэронавигационной системе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Из-за компьютерного сбоя в работе аэронавигационной службы Skyguide в среду закрыто воздушное пространство Швейцарии, полностью парализована работа аэропортов в Женеве и Цюрихе, информирует швейцарская газета "Трибюн де Женев".

В женевском аэропорту журналистам сообщили, что самолеты, следующие туда, перенаправляются в другие воздушные гавани. В частности, лайнер компании United Airlines совершит посадку в Париже. На вылет аэропорт также не работает.

Аэропорт Цюриха открыт, регистрации пассажиров идут, но прием и отправка самолетов также приостановлена. Четыре борта авиакомпании Swiss из Йоханнесбурга, Дубая, Чикаго и Монреаля перенаправлены в аэропорты Милана и Мюлуза, который, в частности, обслуживает и швейцарский город Базель.

Ожидается, что в Женеве ситуация вернется в норму к 11:00 местного времени (12:00 по Москве).

Швейцария
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