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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Воздушное пространство Швейцарии открыли после устранения технического сбоя

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Швейцарии вновь открыто, сообщила газета "Трибюн де Женев" со ссылкой на аэронавигационную службу Skyguide.

В Skyguide проинформировали, что запрет на полеты самолетов в зоне ответственности службы снят с 08:30 местного времени (09:30 по Москве).

Аэропорт Женевы, по данным издания, постепенно возвращается к нормальному режиму работы. В аэропорту Цюриха сообщили, что надеются вернуться к нормальному режиму работы к полудню.

Воздушное пространство Швейцарии было закрыто, работа аэропортов в Женеве и Цюрихе полностью парализована в среду утром из-за компьютерного сбоя в системе аэронавигационной службы Skyguide.

Швейцария
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