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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Литва передала Украине бронетранспортеры M113. Как сообщили в Минобороны Литвы, таким образом завершена передача помощи от Вильнюса на сумму 15,5 млн евро.

Также будут переданы 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для работ по разминированию.

В пресс-релизе отмечается, что литовские вооруженные силы также обучают украинцев пользоваться западным вооружением, предоставляют возможности для повышения квалификации. Так, в апреле прошли учения, на которых обучались инструкторы противотанковых систем, а в июне украинские военные окончили специализированные курсы в Школе ВС Литвы имени дивизионного генерала Стасиса Раштикиса по международной образовательной программе по усилению обороны.

Бронетранспортер M113 является гусеничным транспортным средством весом 10,4 тонн, вмещает 12 бойцов и водителя. M113 может плыть со скоростью 6 км/ч.

Литва уже передала Украине в рамках военной помощи системы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, антидроны, наблюдательные радары.

Украине также планируется передать разведывательные беспилотники EOS C VTOL и вооруженный беспилотник Bayraktar TB2.

Литва Украина
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