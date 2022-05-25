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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Литва передаст Украине вооружение на 15,5 млн евро

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Литва передаст Украине 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ на общую сумму 15,5 млн евро, сообщает Минобороны балтийской республики.

Об этом сказал министр обороны Арвидас Анушаускас в сообщении, распространенном Минобороны Литвы в среду.

Также отмечается, что Литва передала свою первую помощь Украине оружием еще до 24 февраля текущего года. В эту помощь входили системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 млн евро.

В Литве также началось обучение украинцев обращению с предоставляемым оружием. В конце апреля завершился первый этап обучения - было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам.

Литва Украина
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