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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Приехавший на Украину Макрон пообещал Киеву поддержку в противостоянии с РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Приехавший в украинский город Ирпень президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она "могла противостоять" действиям России.

"Мы продолжим эту поддержку в долгосрочной перспективе во всех ее формах... Я всегда был постоянен. Франция была рядом с Украиной с первого дня", - сказал Макрон в ходе визита в Ирпень, сообщает телеканал France 24 в четверг.

По данным телеканала, президент Франции отрицал какие-либо разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать... Мы однозначно на стороне украинцев и украинок", - добавил он.

Накануне сообщалось, что Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг планируют посетить Киев.

Украина Эммануэль Макрон
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