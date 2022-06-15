Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Киев в четверг, 16 июня, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Совместный визит канцлера Германии Шольца, президента Франции Макрона, премьера Италии Драги в Киев состоится в четверг", - передает агентство.

Ранее французские, немецкие и итальянские СМИ сообщали о том, что лидеры этих европейских стран могут посетить Киев, причем ожидалось, что этот визит состоится до саммита G7 26-28 июня.