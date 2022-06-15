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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Киев в четверг, 16 июня, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Совместный визит канцлера Германии Шольца, президента Франции Макрона, премьера Италии Драги в Киев состоится в четверг", - передает агентство.

Ранее французские, немецкие и итальянские СМИ сообщали о том, что лидеры этих европейских стран могут посетить Киев, причем ожидалось, что этот визит состоится до саммита G7 26-28 июня.

Украина Киев Эммануэль Макрон Олаф Шольц Марио Драги
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