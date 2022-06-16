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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Дислоцированный в Литве батальон НАТО будет усилен до бригады

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс договорился о создании союзной бригады для Литвы, но окончательная формулировка будет оглашена на саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Если раньше были батальоны Сил передового базирования НАТО, то сейчас речь идет о развитии потенциала до уровня бригад. Это действительно большой шаг", - сказал Анушаускас агентству BNS в четверг после встречи министров обороны блока в Брюсселе.

Он также сообщил, что окончательные формулировки будут подготовлены к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

По словам министра, часть возглавляемой Берлином бригады будет дислоцирована в Литве, а часть – в Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посетивший Вильнюс 7 июня, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Это подразделение НАТО в Литве возглавляет Германия.

"Мы предусмотрели, что усилим наш вклад в восточный фланг НАТО, мы создадим сильную бригаду, это мы обсудили друг с другом и должны будем работать в этом направлении", - заявил Шольц 7 июня на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас.

Батальон состоит из 1 тысячи бойцов, бригада – из 5 тысяч.

Предстоящий саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Литва НАТО
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