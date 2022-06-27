На саммите НАТО Эстония будет добиваться усиления восточного крыла альянса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главная цель Эстонии на открывающемся 28 июня в Мадриде саммите НАТО - добиться политических решений по усилению защиты восточного крыла альянса, заявила глава делегации республики, премьер-министр Кая Каллас. Ее цитирует ее пресс-служба правительства.

"Новая ситуация с безопасностью требует, чтобы НАТО создало более эффективную готовность для быстрой обороны стран Балтии. Это требует постоянного присутствия в нашем регионе усиленных сил и военных средств союзников на суше, на море и в воздухе, а также функционирующей цепочки командования для управления этими силами и средствами", - считает Каллас.

По ее словам, "новая долгосрочная позиция сдерживания и обороны будет опираться на существующее присутствие союзников по НАТО и выведет его на новый уровень". Каллас добавила, что необходимо "военное, но ресурсосберегающее решение".

С Великобританией Эстония уже договорилась о сотрудничестве по созданию структуры управления на уровне дивизии.

Премьер отметила, что союзники должны направить в Мадриде четкий сигнал в поддержку Украины, "оказать помощь вооружением и особенно тяжелым вооружением".

"Политика открытых дверей НАТО должна продолжаться. Конечно, мы также будем продолжать поддерживать быстрый прогресс в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - сказала Каллас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил Financial Times, что новая Cтратегическая концепция альянса, которая будет рассмотрена на должна значительно укрепить оборону стран Балтии.

В начале июня Каллас призывала НАТО перейти от позиции сдерживания к обороне, которая сделает невозможной идею нападения на страны альянса.