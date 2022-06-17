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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

США ужесточили санкции в отношении "Белавиа" после полетов в РФ на "Боингах"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США через свое Бюро промышленности и безопасности (BIS) ужесточило сроком на 180 дней санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за нарушения введенных в апреле мер экспортного контроля, говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства.

Ужесточение ограничений связано с тем, что после введенных 8 апреля санкций "Белавиа" выполнило на самолетах Boeing-737 около 30 рейсов в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет, говорится в приказе.

В соответствии с документом, "Белавиа" на полгода лишается права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля. Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа", следует из приказа.

В начале апреля Минторг США впервые включил семь самолетов Boeing-737, принадлежащих "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления любой формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS.

BIS 2 марта ввело расширенный контроль в отношении товаров, связанных с авиацией, направляемых в Белоруссию, в том числе в отношении определенных самолетов или частей самолетов, аналогично тем мерам, которые были введены в отношении России 24 февраля 2022 года. В результате любой самолет, произведенный в США или произведенный в другой стране и включающий более 25% контролируемых комплектующих американского происхождения, подлежит лицензированию, если такой самолет предназначен для Белоруссии или России.

США Белавиа
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