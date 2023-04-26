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Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Boeing, ООО "Боинг БЛР", ликвидируется в Белоруссии, соответствующая запись опубликована в журнале "Юстиция Беларуси".

Издание сообщает, что решение о ликвидации приняли собственники "Боинг БЛР" - зарегистрированные в Нидерландах подразделения Boeing Europe и Boeing Netherlands.

ООО "Боинг БЛР" действовало с октября 2020 года, отвечало за коммуникацию с местными регуляторами и потребителями.

Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Kartoteka.by, ООО "Боинг БЛР" находится в процессе ликвидации в налоговых органах Белоруссии с 1 марта текущего года.

В январе 2022 года ООО "Боинг БЛР" было включено в список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы решением белорусского правительства в рамках контрсанкций. Иностранным инвесторам запрещено продавать свой бизнес либо каким-то образом выводить свои активы.

Сейчас в парке государственной авиакомпании "Белавиа" находятся 14 самолетов авиастроительной корпорации Boeing.

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