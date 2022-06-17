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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Макрон заявил, что Украину ждет длинный путь для получения статуса кандидата в ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу БФМ-ТВ ответил на вопрос о возможности Украины на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Это длинный путь, но луч надежды есть", - ответил он.

При этом президент Франции вновь отметил, что Украина является частью "европейской семьи".

Молдавия может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил Макрон.

"Молдавия может стать кандидатом", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности Украины на получение такого статуса, Макрон сказал, что "это длинный путь, но луч надежды есть".

Как ожидается, Еврокомиссия в пятницу объявит заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС.

Эммануэль Макрон Франция Украина Молдавия
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