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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британские власти одобрили экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Митинг в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Фото: Ming Yeung/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Великобритании Прити Пател в пятницу дала добро на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, сообщили в Wikileaks.

"Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозят 175 лет заключения", - говорится в сообщении на странице организации в твиттере.

Адвокаты Ассанжа подадут апелляцию на это решение британских властей.

Представитель МВД Великобритании в свою очередь отметил, что у юристов Ассанжа есть две недели на подачу апелляции.

В апреле Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

В марте Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона в середине декабря прошлого года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

США добиваются экстрадиции 50-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

Джулиан Ассанж Wikileaks Великобритания США
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