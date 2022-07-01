Ассанж подал апелляцию на решение британского МВД о его экстрадиции в США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение британских властей о его экстрадиции в США, сообщает в пятницу The Wall Street Journal.

Старший партнер представляющей Ассанжа юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners Гарет Пирс заявил, что в четверг основатель Wikileaks подал две апелляции в Верховный суд Великобритании. Теперь суд должен будет решить, есть ли основания для рассмотрения этих обращений.

СМИ отмечают, что, как ожидается, это будет последним этапом юридической баталии по теме экстрадиции Ассанжа: если решение МВД Великобритании оставят в силе, других способов избежать выдали США у основателя Wikileaks не останется.

Глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател 17 июня утвердила решение об экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В МИД отметили, что у юристов основателя Wikileaks есть две недели на подачу апелляции.

США добиваются экстрадиции 50-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.