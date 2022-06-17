Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем
Ангела Меркель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью информационной платформе RND, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Россией и Украиной.

"Меркель не исключила возможность сыграть роль посредника, но не сейчас, а на более позднем этапе", - говорится в сообщении.

На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: "На данный момент этот вопрос не обсуждается".

Меркель также отметила, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела. При этом она не считает, что российское руководство дожидалось ее ухода с поста канцлера, чтобы начать военную операцию на Украине.

Украина Германия Ангела Меркель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска
Военная операция на Украине

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым
ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

ЕК рекомендовала сделать Украину и Молдавию кандидатами на вступление в ЕС. Обобщение

Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля

Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля

Украина не примет Евровидение в 2023 году

Украина не примет Евровидение в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });