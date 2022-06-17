Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью информационной платформе RND, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Россией и Украиной.

"Меркель не исключила возможность сыграть роль посредника, но не сейчас, а на более позднем этапе", - говорится в сообщении.

На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: "На данный момент этот вопрос не обсуждается".

Меркель также отметила, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела. При этом она не считает, что российское руководство дожидалось ее ухода с поста канцлера, чтобы начать военную операцию на Украине.