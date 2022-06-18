Что случилось этой ночью: суббота, 18 июня

Меркель готова стать посредником РФ и Украины, Джонсон предлагает Киеву подготовку войск, Шольц выступает за диалог с РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий ,произошедших за ночь:

- Россия считает необоснованными звучащие на Западе обвинения в "бряцании ядерным оружием". Заявление об этом опубликовало посольство РФ в США.

- Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск. Имеется ввиду операция по подготовке украинских войск с возможностью обучать до 10 тыс. солдат за каждые 120 дней

- Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем. Она сказала об этом в интервью информационной платформе RND.

- Путин проведет полноформатную встречу с главредами российских СМИ. Она позже произойдет в в Москве, а в Петербурге она состоялась в укороченном формате.

- В США обеспокоены возможностью столкновения американских и российских военных в Сирии. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

- Шольц указал на необходимость сохранения диалога с Россией. "Я буду продолжать это делать и дальше, как и президент Франции", - сказал он.

- Глава "НОВАТЭКа" заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе. Подобный сценарий возможен, если ситуация с отказом от энергоресурсов РФ будет продолжаться, сказал он.