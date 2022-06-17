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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Литва частично запрещает транзит железнодорожных грузов в Калининград

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил губернатор Антон Алиханов в свое телеграм-канале.

"Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов завтрашнего дня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее", - сказал Алиханов.

По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

Данная ситуация потребует от властей постановки на железнодорожную паромную линию Балтийск - Усть-Луга новых судов, отметил он. И такая работа уже идет совместно с федеральными ведомствами и компаниями - Минтрансом, Росморпортом, РЖД, МИДом и другими, сказал Алиханов.

"Мы также попытаемся получить правильные разъяснения от Еврокомиссии по данной ситуации. Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС стран Прибалтики, это нарушение правил свободного транзита в/из Калининградской области. Это было обязательство ЕС и Прибалтики. Это и гуманитарный вопрос, попытка экономического удушения нашего региона. Будем добиваться пересмотра такого рода разъяснений", - добавил Алиханов.

Если ситуация не изменится и придется наращивать мощности паромной линии, власти региона будут просить федеральный центр о субсидиях, так как стоимость логистики перевозов возрастет, сказал он. Будем делать все возможное, чтобы ситуация в регионе не ухудшалась, заключил губернатор.

Как сообщалось ранее, до настоящего времени железнодорожный грузовой и пассажирский транзит осуществлялся в стандартном режиме. Самолеты облетают Литву и страны Прибалтики по нейтральному воздушному пространству над Балтийским морем.

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Антон Алиханов
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