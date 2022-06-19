Косачев обвинил Литву в нарушении международных норм из-за блокады Калининградской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что литовские власти введением ограничений на железнодорожный транзит российских товаров через свою территорию в Калининградскую область нарушают международное право.

"Как государство-член ЕС Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского Союза в целом", - написал Косачев в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Он сослался на ст. 12 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, которое, по словам вице-спикера, еще не денонсировано. Согласно этому документу, "каждая сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны", напомнил он.

Кроме того, Косачев отметил, что свобода транзита - "один из краеугольных принципов" ВТО. Так, в ст. 5 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года "устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон".

"Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через "нейтральные воды". Аналогично - воздушное пространство", - подчеркнул Косачев.

О том, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил в минувшую пятницу губернатор области Антон Алиханов.

"Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 00 часов завтрашнего дня (18 июня - ИФ) прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. Якобы они (власти Литвы - ИФ) получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которых транзит осуществлялся ранее", - написал Алиханов в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным оценкам это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.