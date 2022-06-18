ЮНИСЕФ сообщил, что число детей-беженцев в мире достигло 36,5 млн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число детей, вынужденных покинуть свои дома, достигло в конце 2021 года самого высокого показателя с момента окончания Второй мировой войны - 36, 5 млн, сообщает ЮНИСЕФ.

"По оценкам ЮНИСЕФ, по состоянию на конец 2021 года в результате конфликтов, насилия и иных кризисов рекордное количество детей - 36, 5 млн - были вынуждены покинуть свои дома, это самый высокий показатель с момента окончания Второй мировой войны", - говорится в пресс-релизе организации.

В сообщении отмечается, что указанная цифра включает 13,7 млн детей-беженцев, ищущих убежища за границей и почти 22,8 млн несовершеннолетних перемещённых лиц: детей, вынужденных покинуть родные дома, но при этом находящихся на территории своих стран.

При этом эксперты ЮНИСЕФ не учитывали детей, ставших беженцами в результате природных катастроф.

В целом число беженцев и перемещённых лиц в мире удвоилось за последние 10 лет, и более половины от общего числа составляют дети. Более трети таких детей живут в странах Африки к югу от Сахары, четверть - в Европе и Центральной Азии, 13% - на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщили в ЮНИСЕФ.