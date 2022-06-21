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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн

Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн
Беженцы из Мариуполя прибывают в центр для перемещенных лиц в Запорожье
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уже 100 млн человек в мире в настоящее время считается перемещенными лицами, сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Общее число насильственно перемещенных лиц достигло 100 млн -мрачное свидетельство нашего времени", - говорится в заявлении Гутерриша по случаю Всемирного дня беженцев.

Генсек напомнил, что по мнению ООН ситуация на Украине "вызвала самое масштабное и быстрое перемещение людей в Европе со времен Второй мировой войны".

ООН Антониу Гутерриш
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