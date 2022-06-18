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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщила в субботу пресс-служба Нацбанка республики.

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Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны, которые в среднесрочной перспективе будут поддержаны профицитом текущего счета.

По оценке Fitch Ratings, чистые внешние резервы Казахстана на конец 2021 года составили 37% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. В частности, в 2021 году активы НФРК составили 33,1% от ВВП, ЗВА составили 18% от ВВП.

Агентство отмечает, что, несмотря на произошедшие в стране январские события, реализацию геополитических рисков и введение санкций в отношении России, влияние этих факторов балансируется более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением добычи нефти с 2024 года в связи с расширением месторождения Тенгиз.

Одновременно с этим, принимая во внимание тесные торговые связи с Россией, аналитики отмечают риски для ненефтяного экспорта Казахстана на фоне замедления российской экономики. Также, ввиду санкций, нарушения в цепочках поставок могут привести к удорожанию импорта.

На конец мая 2022 года инфляция составила 14%. При этом Fitch Ratings прогнозирует возвращение инфляции к однозначному значению в 2023 году. Аналитиками отдельно отмечаются ответные меры, включающие повышение базовой ставки Национальным банком и мероприятия по контролю цен на некоторые товары. В Агентстве подчеркивают приверженность государственных институтов к дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной и фискальной политик.

Агентство отмечает, что проведение валютных интервенций не повлияло на способность тенге абсорбировать внешние шоки. Введение программы защиты тенговых депозитов также укрепило доверие к национальной валюте.

В Fitch Ratings также подчеркнули достаточный уровень капитализации в банковском секторе, уровень неработающих кредитов достиг 3,6% в первом квартале 2022 года.

Fitch Ratings Казахстан
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