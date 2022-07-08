Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в инвалюте до "С"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC".

"Понижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совета министров и Национального банка Белоруссии о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступный платежному агенту", - сообщило агентство.

Платеж в национальной валюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", подчеркнуто в сообщении.

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и понизит РДЭ Белоруссии до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D". "РДЭ будет повышен с "RD" только после того, как Белоруссия нормализует свои отношения со своими международными кредиторами", - отмечается в сообщении.

При этом, по информации агентства, долгосрочный РДЭ Белоруссии в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в национальной и в иностранной валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - понижен до "C" с "CCC".

Белорусские власти в конце июня заявили, что будут исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за проблем с прохождением платежей на стороне платежного агента и западных депозитариев. 29 июня Минфин сообщил, что произвел очередной платеж по еврооблигациям Belarus-27 в белорусских рублях. Средства зачислены на счет в крупнейшем госбанке - Беларусбанке с обеспечением доступа к этим средствам платежного агента - Citibank N.A. London Branch.