Боррель заявил о готовности ЕС к работе с ООН по предотвращению продовольственного кризиса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, события на Украине "угрожают глобальной волной голода", и ЕС готов работать с ООН для предотвращения продовольственной катастрофы.

"Я заверил всех своих собеседников, что мы готовы работать с ООН и партнерами над предотвращением любого нежелательного воздействия наших санкций на глобальную продовольственную безопасность. Мы находимся в тесном контакте с ООН, чтобы рассмотреть такие вопросы, как уклонение от участия в торгах и чрезмерное соблюдение требований, которые могут повлиять на закупки российского зерна или удобрений", - написал высокий представитель ЕС по иностранным делам в субботу в своем блоге.

По его словам, европейские "санкции не распространяются на данный экспорт".

"Мы готовы обсудить эти вопросы с экспертами, чтобы выявить конкретные препятствия, в том числе возможные трудности с платежами, и работать над их решением", - заверил Боррель.

При этом он признал, что еще до операции РФ на Украине утрачивались "позиции в глобальной борьбе с голодом". Но украинский конфликт, считает Боррель, значительно усугубил ситуацию.

"Цены на продовольствие, на которые уже повлияли пандемия и изменение климата, в реальном выражении никогда не были такими высокими, как сегодня, и многие эксперты предупреждают, что худшее еще впереди", - отметил глава европейской дипломатии.

Как написал Боррель, "мы должны срочно дать Украине возможность экспортировать свое зерно через Черное море".