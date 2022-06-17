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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Иванов назвал фейком угрозу мирового голода из-за ситуации на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал выдуманной проблемой угрозу мирового голода из-за ситуации на Украине.

"А сейчас проблема голода всемирного из-за Украины, естественно, из-за зерна. Это выдуманная проблема. Это фейк", - сказал Иванов в ходе сессии на полях ПМЭФ.

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"Украинское зерно к проблемам мирового снабжения пшеницы никакого отношения не имеет. Там меньше процента. Но из этого сделана мировая история", - добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании СБ ООН заявил, что продовольственный и энергетический кризис спровоцировали допущенные макроэкономические ошибки Запада, непродуманная энергетическая и финансовая политика вместе с санкционной политикой западных стран.

"А теперь пытается в этом обвинить и Россию. Предъявляет ей голословные претензии по поводу уничтожения элеваторов, блокировки экспорта зерна (...) При этом умалчивая о тех запретительных мерах в отношении страхования, финансирования и перевозок, которые вели США и Евросоюз, а также закрывая глаза на то, что Киев заминировал акваторию в Черном море", - заявил он.

15 июня президент США Джо Байден заявил, что США намерены строить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге.

Сергей Иванов Украина
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