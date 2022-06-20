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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию страны.

"Я думаю, что если мы проведем Конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа - настоящая народная Конституция", - заявил Мирзиеев в понедельник на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны.

Его процитировал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

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Ранее первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) Садык Сафаев заявил журналистам, что внесение изменений в Конституцию республики позволит Мирзиееву вновь участвовать в выборах главы государства.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

С инициативой совершенствовать Конституцию страны Мирзиеев выступил в декабре 2021 года. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Основной закон изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

"Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение", - заявил тогда президент Узбекистана.

Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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