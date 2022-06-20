Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

Она решила сосредоточиться на работе во французском парламенте

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - После успешной избирательной кампании в Национальное собрание Франции, где ее "Национальное объединение" (RN) получило 89 депутатских мест, лидер французских националистов Марин Ле Пен объявила, что больше не будет руководить партией.

В миреКоалиция Макрона победила на выборах в парламент, но без абсолютного большинстваЧитать подробнее

"Я не вернусь к руководству RN. Я сосредоточусь на роли председателя этой очень большой фракции (нижней палаты парламента)", - заявила популярный крайне правый политик, слова которой приводит в понедельник издание "20 минут".

При этом Ле Пен призналась, что удивлена рекордным для националистов результатом, тогда как рассчитывала получить в Национальном собрании около 60 мест.

"Мы надеялись, что добьемся фракции, и в наших самых больших надеждах рассчитывали иметь 60 депутатов. Это правда, что мы удивлены мобилизацией наших соотечественников и этим выражением пожелания, чтобы темы иммиграции, безопасности, борьбы против исламизма не исчезали из Национального собрания", - сказала политик.

Она добавила, что призовет своих 89 депутатов быть примером для других политиков. "Мы должны быть лучшими, более трудолюбивыми, более совершенными и более эффективными", - объяснила глава будущей фракции RN.

Ле Пен уточнила, что ее фракция не будет состоять исключительно из членов "Национального объединения". В нее будут готовы принять тех депутатов, которые прошли в парламент благодаря голосам избирателей RN и которые поддержали ее во втором туре президентских выборов 24 апреля.

Марин Ле Пен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Литвы объяснил запрет ж/д транзита продукции чермета в Калининград санкциями ЕС

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

Австралия отправила Украине бронетранспортеры

США обеспокоены возможным "вмешательством" России в промежуточные выборы

Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии

Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });