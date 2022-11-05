Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Жордан Барделла стал преемником Марин Ле Пен во главе "Национального объединения"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Новым руководителем ультраправой французской партии "Национальное объединение" стал 27-летний Жордан Барделла, сообщают парижские СМИ.

На внутренних партийных выборах он получил 85% голосов. Его соперник, 53-летний мэр Перпиньяна Луи Альо, заручился поддержкой 15%. При этом Барделла после избрания заявил, что Альо будет его заместителем.

В миреМарин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"Читать подробнее

Выборы лидера "Национального объединения" состоялись, поскольку многолетний руководитель партии Марин Ле Пен ранее заявила, что покидает этот пост, чтобы сконцентрироваться на руководстве депутатами ее партии в парламенте. Ле Пен ранее в 2022 году прошла во второй тур президентских выборов, уступив там в сравнительно упорной борьбе Эммануэлю Макрону. Затем под ее руководством ультраправые добились больших успехов на парламентских выборах.

Ле Пен на выборах своего преемника открыто не выражала поддержку ни одному из кандидатов, однако, как отмечается в сообщениях, принято считать, что она все же отдавала предпочтение кандидатуре Барделлы. Он станет первым лидером партии, не имеющим отношения к семье Ле Пен.

При этом СМИ отмечают, что на выборах не решалось идеологическое будущее партии, так как оба кандидата обещали продолжать начинания Ле Пен. Для сравнения, в 2011 году на аналогичных выборах два кандидата - Марин Ле Пен и Брюно Гольниш - предлагали радикально разное видение дальнейшей эволюции партии.

Изначально "Национальное объединение называлось "Национальным фронтом". Историческим лидером этой партии был отец Марин Ле Пен - Жан-Мари Ле Пен. Затем его дочь, сменив отца у руля партии, решила провести ее "ребрендинг", чтобы сформировать для нее менее "радикальный" образ. В рамках этой кампании и состоялось переименование "Национального фронта".

Франция Марин Ле Пен Жордан Барделла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Что случилось этой ночью: суббота, 5 ноября

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР

Эрдоган заявил, что одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от их действий

Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

Rocket Lab вновь не удалось перехватить в воздухе спускавшуюся ступень ракеты Electron

Что произошло за день: пятница, 4 ноября

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });