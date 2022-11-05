Жордан Барделла стал преемником Марин Ле Пен во главе "Национального объединения"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Новым руководителем ультраправой французской партии "Национальное объединение" стал 27-летний Жордан Барделла, сообщают парижские СМИ.

На внутренних партийных выборах он получил 85% голосов. Его соперник, 53-летний мэр Перпиньяна Луи Альо, заручился поддержкой 15%. При этом Барделла после избрания заявил, что Альо будет его заместителем.

Выборы лидера "Национального объединения" состоялись, поскольку многолетний руководитель партии Марин Ле Пен ранее заявила, что покидает этот пост, чтобы сконцентрироваться на руководстве депутатами ее партии в парламенте. Ле Пен ранее в 2022 году прошла во второй тур президентских выборов, уступив там в сравнительно упорной борьбе Эммануэлю Макрону. Затем под ее руководством ультраправые добились больших успехов на парламентских выборах.

Ле Пен на выборах своего преемника открыто не выражала поддержку ни одному из кандидатов, однако, как отмечается в сообщениях, принято считать, что она все же отдавала предпочтение кандидатуре Барделлы. Он станет первым лидером партии, не имеющим отношения к семье Ле Пен.

При этом СМИ отмечают, что на выборах не решалось идеологическое будущее партии, так как оба кандидата обещали продолжать начинания Ле Пен. Для сравнения, в 2011 году на аналогичных выборах два кандидата - Марин Ле Пен и Брюно Гольниш - предлагали радикально разное видение дальнейшей эволюции партии.