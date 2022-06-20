Швейцария в июле проведет конференцию по восстановлению Украины

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Швейцария проведет 4-5 июля международную конференцию по восстановлению Украины, передает в понедельник агентство ЭФЭ.

Конференцию, которая пройдет в Лугано, организует правительство Швейцарии совместно с украинскими представителями. Как ожидается, обсуждение вопросов восстановления Украины пойдет по четырем основным направлениям: социальному, экономическому, экологическому и инфраструктурному.

Предполагается, что во встрече примут участие делегации из европейских стран, а также из Канады и США. На мероприятии ожидается присутствие представителей международных организаций, в том числе Всемирного банка.

Параллельно с конференцией запланирована культурная программа: концерты классической и джазовой музыки с музыкантами и артистами из Украины.