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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Декларацию конференции в Лугано по восстановлению Украины подписали 42 страны

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Представители руководства 42 стран подписали в Лугано итоговую декларацию конференции по вопросам восстановления Украины. Они подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Военная операция на Украине

Подписанты декларации признали инициированный Украиной проект Плана восстановления и развития основным рамочным документом, обеспечивающим согласованное участие многих заинтересованных сторон и партнеров.

Также они поддержали создание эффективной координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана восстановления и развития.

Они подчеркнули важность честного и прозрачного финансирования развития, кредитования и заимствования в соответствии с международными правилами, стандартами и признанными принципами в процессе восстановления Украины.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Лугано, что план восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, и высказал мнение, что "ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов". Также среди источников восстановления экономики премьер назвал международные гранты, льготные кредиты международных финансовых институций, инвестиции частного сектора и внебюджетные взносы частных лиц и корпораций. Еще одним из источников восстановления страны станет бюджет Украины.

Лугано Украина Денис Шмыгаль
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