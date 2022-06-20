Акция в Тбилиси в поддержку европейской интеграции завершилась без инцидентов

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси в понедельник вечером на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции.

На акции под лозунгом "Домой в Европу" выступали общественные деятели, простые граждане. Акция была открыта гимном Евросоюза, а также гимном Грузии.

Представители различных оппозиционных партий при этом присутствовали на акции, однако на трибуну не поднимались.

В беседах с журналистами лидеры оппозиционных партий высказывали критику в адрес нынешних властей Грузии. По мнению оппозиционных политиков, по вине нынешних властей Грузия потеряла лидерство в так называемом "ассоциированном трио" (трехсторонний формат сотрудничества с ЕС, объединяющий Грузию, Молдавию и Украину).

Акция завершилась без инцидентов мирным шествием от проспекта Руставели до площади Европы.

По словам ее участников, марш демонстрирует, что Грузия является неотъемлемой частью Европы.

В конце акции ее организаторы представили манифест и объявили еще один митинг 24 июня.