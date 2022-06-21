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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июня

Песков не гарантирует жизнь пленным американцам, иранские катера подходят близко к кораблям США, в мире уже 100 млн беженцев

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- В Калиниграде сообщили, что в Литве запросили разъяснения ЕС по транзиту грузов. Соотвествующее заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

- Песков заявил, что плененным на Украине американцам может грозить смертная казнь. Он пояснил, что эти американцы не имеют отношения к украинской армии, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

- Три иранских боевых катера приблизились к кораблям ВМФ США в Персидском заливе. Катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник подошли на опасное расстояние к американским судам.

- В Брюсселе заявили, что ЕС и НАТО активизировали сотрудничество. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине.

- Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн. Об этом сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

- Акция в Тбилиси в поддержку европейской интеграции завершилась без инцидентов. Многотысячный митинг был открыт гимном Евросоюза, а также гимном Грузии.

- Минобороны РФ заявило, что обстрелы Харькова ведет армия Украины. Об этом сказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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