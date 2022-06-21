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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Три иранских боевых катера приблизились к кораблям ВМФ США в Персидском заливе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник приблизились на опасное расстояние к кораблям ВМФ США, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Патрульный корабль ВМС США USS Sirocco и быстроходное транспортное судно USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда три иранских катера приблизились к Sirocco на небезопасное расстояние, сообщил собеседник газеты. При этом, отметил он, иранские катера двигались с "опасно высокой скоростью".

Они изменили направление только после того, как USS Sirocco подал предупреждающий сигнал.

Иранские катера также приблизились на расстояние 50 ярдов (46 метров - ИФ) к судну USNS Choctaw County , что вынудило американцев запустить предупредительную сигнальную ракету.

Отмечается, что инцидент продолжался около часа, после чего иранские суда покинули район.

Представитель центрального командования ВС США (CENTCOM) Джозеф Буччино заявил изданию, что действия иранского военно-морского флота "не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного поведения на море, увеличивая риск просчета и столкновения".

"Силы CENTCOM будут продолжать летать, плавать и действовать в любом месте в зоне ответственности, разрешенной международным правом, способствуя региональной стабильности", - добавил он.

ВМФ США USS Sirocco Иран
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