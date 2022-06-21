Телевещание РФ налажено на всей территории Херсонской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специалисты подразделений связи Вооружённых сил РФ подключили и перенастроили на вещание российских телевизионных каналов последнюю из семи телевизионных вышек в Херсонской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей её территории", - сказано в сообщении.

Теперь "около одного миллиона жителей области могут сегодня совершенно бесплатно смотреть Первый канал, "Россию", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, "Звезду", "Мир" и другие российские каналы", информирует Минобороны России.

По данным ведомства, "впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на малой части области около двух месяцев назад".