Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Херсоне комендатура задержала бывшего мэра города Игоря Колыхаева, сообщила в Telegram замглавы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева, подтвердив информацию его советницы. Подробности Губарева обещала раскрыть позднее.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале заявлял о саботаже со стороны некоторых бывших чиновников.

По информации из открытых источников, после 24 февраля Колыхаев остался в Херсоне, а в конце апреля был отстранен от исполнения обязанностей мэра.

Сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских военных.