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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Еще три аэропорта в Японии начнут принимать международные рейсы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Еще три региональных аэропорта в Японии откроются для международных рейсов в июле, поскольку страна ослабляет пограничный контроль, введенный ранее из-за COVID-19, сообщают местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду.

В июле международные рейсы возобновятся в аэропорты городов Сендай, Хиросима и Такамацу. Ранее японское правительство приняло решение о возобновлении международных рейсов в аэропорт городов Наха (Окинава)и Титосэ (Хоккайдо) к концу июня.

Крупные международные аэропорты, такие как Нарита, Ханеда и Кансай, уже принимают рейсы из-за рубежа.

Власти Японии ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19, для иностранных туристов и начали принимать заявки на въезд в страну с 10 июня.

Так, посетители из стран и регионов, входящих в группу "низкого риска", будут освобождены от тестирования на коронавирус и карантина, даже если они не были вакцинированы против COVID-19. К таким странам относятся Россия, США, Великобритания, Китай и Южная Корея.

При этом установлен ежедневный лимит прибывающих в Японию в 20 тыс. человек,

Фумио Кисиду Япония
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