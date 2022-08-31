Власти Японии решились увеличить лимит въезжающих туристов до 50 тысяч в день

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии с 7 сентября увеличит лимит на прием иностранных туристов с с 20 тысяч человек в день до 50 тысяч, объявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом пишет The Mainichi.

Кроме того, иностранцам больше не потребуется приобретать турпакеты с гидом для посещения Японии. С июня иностранцы могли посетить страну, купив тур в организованной группе.

Благодаря новым послаблением ковид-ограничений иностранные туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны, отметил премьер.

По его словам, Япония пока отстает по экономическим показателям въездного туризма от других крупных экономик.

Власти страны планируют еще больше ослабить антиковидные ограничения, принимая во внимание распространение и борьбу с инфекцией в стране, пообещал Кисида, но не уточнил, когда можно ждать новых послаблений.

Неделю назад правительство Японии решило с 7 сентября отменить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три вакцинации. Кисида тогда говорил, что еще обсуждается повышение лимита на въезд в страну иностранцев до 50 тысяч в сутки, но решение на тот момент еще не было принято.

Российские туристы не могут въехать в Японию с сертификатом о прививке российской вакциной, поэтому им потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, с 7 сентября туристы, привитые одобренными в стране вакцинами и сделавшие бустерную прививку, не должны перед выездом из Японии предоставлять результаты ПЦР-теста. Для остальных пока это правило сохраняется.

В допандемийном 2019 году Японию посетили около 32 млн иностранных туристов, в 2021 году турпоток упал до 246 тысяч человек.