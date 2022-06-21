В Швеции активизировали первый этап плана аварийного газоснабжения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа, сообщило во вторник агентство EFE.

В заявлении Шведского энергетического агентства говорится, что ситуация с поставками из РФ в Данию имеет большое значение и для Швеции, именно поэтому оно приняло решение активизировать план вслед за Копенганеном.

В агентстве призвали все компании Швеции, использующие природный газ, стремиться минимизировать последствия потенциальных проблем с поставками. При этом шведские власти заверили, что в ближайшее время в стране нехватки газа не ожидается. Зато, как отмечает EFE, в Стокгольме видят "существенные риски" в том, что касается газоснабжения ближайшей зимой и весной.