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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Германия готовится вскоре объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правительство Германия в течение пяти-десяти дней собирается задействовать чрезвычайный план действий для обеспечения снабжения газом, сообщает во вторник издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в энергетической отрасли этой страны.

По данным издания, Минэкономики Германии накануне уведомило эту отрасль о предстоящих шагах и о том, что вскоре власти объявят "тревожный уровень" в ситуации с газоснабжением. При этом, по данным Die Welt, это постановление властей может немедленно и значительно повысить цены на газ для всех потребителей.

Однако точной информации, насколько могут вырасти цены на газ, нет. Также неясно, почему о возможном решении об экстренных мерах могут объявить именно сейчас, отмечает газета. Однако, по различным подсчетам, в нынешней ситуации семья из трех человек в Германии может столкнуться с дополнительными платежами в 2 тыс. евро.

Власти страны могут прибегнуть к такому плану действий в случае серьезного сокращения поставок газа или длительных технических проблем с соответствующей инфраструктурой или долгосрочных проблем с газовыми поставками. Die Welt поясняет, что вслед за "тревожным уровнем" следует лишь "экстренный уровень", когда распределение газа осуществляется не за счет рыночных механизмов, а централизованно.

Также ранее во вторник агентство EFE сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что ситуация с запасами газа в стране на зимний период остается серьезной, призвал к экономии газа и расширению использования угля для обеспечения работы электростанций.

Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy.

Германия газ
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