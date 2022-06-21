В ЕК заявили о важности поддержки Киева даже в условиях ущерба для ЕС от санкций против РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз, несмотря на последствия для себя санкций, введенных им в отношении РФ, твердо придерживается стратегии оказания давления на Россию, чтобы она прекратила спецоперацию на Украине, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Подход ЕС может изменить то, что Россия уйдет из Украины и положит конец этой войне. Ради этого мы ввели шесть пакетов санкций в отношении России", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, не планирует ли ЕС пересмотра санкций, учитывая их последствия, противоречащие экономическим интересам Евросоюза.

Мамер подчеркнул, что в Европейском союзе осознают, что в ближайшей перспективе ему придется заплатить цену за то, чтобы достичь долгосрочной цели для Украины и снизить возможности России вести против нее военные действия.

"Конечно, Европа сталкивается с последствиями (собственных санкций - ИФ). Но мы предпринимаем многочисленные инициативы, чтобы устранять эффект этих последствий. И мы также хотим продолжать оказывать очень сильное воздействие на Россию", - объяснил представитель ЕК.