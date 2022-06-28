В Кремле связали сроки окончания СВО на Украине с действиями Киева

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не устанавливают сроков спецоперации на Украине, она идет по плану и достигает поставленных целей, но Киев может завершить боевые действия в короткие сроки, приказав украинским военным сложить оружие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу активизировать поставки вооружений, чтобы боевые действия могли закончиться до холодов. На это Песков ответил: "Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток".

"Нужен приказ националистическим подразделениям, приказ украинским военным сложить оружие. И нужно выполнить условия РФ, - объяснил он и добавил, что при этих условиях "все может закончиться до конца суток".

"Все остальное - это уже размышления главы украинского государства. Мы ориентируемся на заявления нашего президента: специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей", - сказал пресс-секретарь.