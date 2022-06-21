Премьер Италии выразил уверенность в эффективности санкций против РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Санкции, введенные ЕС против России, эффективны, заявил во вторник премьер Италии Марио Драги.

"Европейский совет 3 июня проголосовал за последний, на данный момент, пакет санкций. Санкции работают", - отметил он в ходе выступления в итальянском сенате.

Драги заверил, что его правительство готово и дальше оказывать поддержку Киеву. "Совет министров намерен продолжать поддерживать Украину в соответствии с тем, о чем нас просил наш парламент", - заявил премьер Италии.