Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Режим ЧП в Молдавии продлят еще на 45 дней из-за рисков для безопасности

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения в Молдавии будет продлен еще на 45 дней, начиная с 24 июня.

Такое предложение одобрено во вторник на заседании заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Необходимость продления чрезвычайного положения аргументируется "сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины".

В миреВ Молдавии введен режим ЧП из-за военной операции РФ на УкраинеЧитать подробнее

"Продление режима ЧП позволит оперативно реагировать и вмешиваться в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующим законодательством, в том числе для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства", - говорится в решении Комиссии.

Согласно решению комиссии, МВД подготовит проект постановления, которое утвердит правительство, а затем будет передано парламенту на утверждение.

Чрезвычайное положение в Молдавии было введено 24 февраля сроком на 60 дней. В апреле режим ЧП был продлен парламентом еще на 60 дней.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море

Эквадор может приостановить экспорт нефти из-за протестов в стране

Эквадор может приостановить экспорт нефти из-за протестов в стране
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских войск на остров Змеиный

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Сингапур обнародовал меры поддержки на $1,1 млрд на фоне высокой инфляции

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что двое плененных граждан США находятся в Донецке

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера

Нефть Brent подорожала до $115,24 за баррель

Нефть Brent подорожала до $115,24 за баррель

Херсонские власти запланировали провести референдум осенью

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });