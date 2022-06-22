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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Первые случаи заражения людей оспой обезьян заподозрили в Южной Корее

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Южной Корее сообщили о первых в этой стране предполагаемых случаях заражения людей оспой обезьян, передает агентство Yonhap.

"Два вероятных случая заражения оспой обезьян были обнаружены во вторник, в настоящее время проводятся диагностические исследования", - говорится в сообщении со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что один из заболевших был госпитализирован в медицинский центр города Инчхон.

"По прибытии в международный аэропорт в Инчхоне у пациента были выявлены симптомы, которые могут указывать на данное заболевание" - сообщает агентство со ссылкой на представителя медцентра.

К настоящему времени с начала года зарегистрировано 1,6 тыс. случаев заражения вирусом оспы обезьян, еще 1,5 тыс. человек - под подозрением. Скончались 72 человека, у которых выявили заражение. Всего вирус обнаружен в 39 странах.

Впервые его обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970 году.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Южная Корея
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