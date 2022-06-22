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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Нидерландах выявили десятки новых случаев оспы обезьян

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания оспой обезьян у людей в Нидерландах достигло 167, это почти в два раза больше, чем неделю назад, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения (RIVM).

В миреВ Португалии количество заболеваний оспой обезьян у людей приблизилось к 300 случаямЧитать подробнее

Шесть дней назад в стране было зафиксировано всего 95 случаев заболевания, а две недели назад - всего 60.

В RIVM отметили, что из-за долгого инкубационного периода заболевания сложно определить, как далеко распространилась инфекция.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Нидерланды оспа обезьян
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