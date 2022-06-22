Блинкен заверил Беннета в нерушимости отношений между США и Израилем

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом вопросы, связанные с возможным роспуском израильского парламента - Кнессета, и заверил в нерушимости стратегических отношений между двумя странами, сообщил американский Госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул наше уважение демократических процессов и подтвердил непоколебимую приверженность прочным американо-израильским стратегическим отношениям", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны также выразили "взаимную обеспокоенность пагубным влиянием Ирана в регионе".

Блинкен подчеркнул, что надеется на "продолжение тесной координации по региональным и глобальным вопросам", и отметил, что президент США "Байден с нетерпением ожидает визита в Израиль в следующем месяце".

Ранее Блинкен побеседовал с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

По сообщению израильского МИД, стороны обсудили визит Байдена, который должен продемонстрировать "приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля и укреплению Израиля в регионе".

Ранее СМИ сообщили, что, несмотря на возможный роспуск Кнессета, визит Байдена состоится в соответствии с намеченным планом - 13-14 июля.

Как сообщила газета Times of Israel, Беннет и Лапид заявили о намерении распустить Кнессет и представить соответствующий законопроект на следующей неделе, однако позднее, как пишет газета, они решили ускорить процесс роспуска парламента.

"Коалиция, вероятно, проведет голосование о роспуске Кнессета в среду", - заявил газете спикер парламента Микки Леви.