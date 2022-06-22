Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Байден счел, что ЕС и РФ в ситуации с Украиной предстоит состязание на выносливость

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине может стать состязанием на выносливость между Европой и Россией на определенном этапе, предположил президент США Джо Байден.

"Я полагаю, что на определенном этапе в дело пойдет выжидательная тактика: нужно посмотреть, какой ущерб русские смогут выдержать и что будет готова выдержать Европа", - сказал Байден журналистам.

"Это один из тех вопросов, который будет обсуждаться в Испании (на саммите НАТО - ИФ)", - добавил он.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня 2022 года.

США Россия Украина Испания НАТО Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 22 июня

Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки

Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки

В Великобритании подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро
Военная операция на Украине

Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море

Эквадор может приостановить экспорт нефти из-за протестов в стране

Эквадор может приостановить экспорт нефти из-за протестов в стране
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских войск на остров Змеиный

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Сингапур обнародовал меры поддержки на $1,1 млрд на фоне высокой инфляции

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что двое плененных граждан США находятся в Донецке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });