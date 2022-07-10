Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Байден назвал одной из целей поездки на Ближний Восток поиск союзников против России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своей статье, написанной для Washington Post, отметил, что в ходе поездки на Ближний Восток он постарается расширить круг стран, которые поддержат Америку в противостоянии с Россией и помогут победить в конкуренции с Китаем.

Байден подчеркнул, что его работа заключается в том, "чтобы сохранить нашу страну сильной и безопасной". Для этого США должны противостоять России, превзойти Китай, заняв наилучшую позицию на Ближнем Востоке, "и работать для большей стабильности" в этом регионе, пояснил американский лидер.

Байден добавил, что для максимальной реализации поставленных целей "мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на результаты" политики Соединенных Штатов.

Он также отметил, что "более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях".

"Его водные пути имеют большое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на мировые поставки действий России на Украине", - подчеркнул американский президент.

Байден сообщил, что в настоящее время американские и саудовские эксперты "работают (...), с другими странами-производителями нефти из ОПЕК чтобы помочь стабилизировать нефтяные рынки".

Визит Байдена в Израиль, на Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.

Россия США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });